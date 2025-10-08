Россия ужесточила миграционные правила

Правительство России утвердило на 2026 год рекордно низкую квоту на временное проживание для иностранцев. Лимит сократили почти вдвое — до 3800 разрешений, причем больше всего пострадают столичные регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Кабинет министров России продолжил курс на ужесточение миграционной политики, установив на 2026 год минимальную за последние годы квоту на разрешения временного проживания (РВП). Всего будет выдано 3800 таких документов, что в 1,5 раза меньше показателя 2025 года.

Наибольшее сокращение коснулось Москвы и Санкт-Петербурга. Столичная квота уменьшилась с 1000 до 500 разрешений, а в Северной столице — со 200 до 100. Аналитики связывают это с перенасыщением рынка труда в мегаполисах и низким освоением квот в регионах. В текущем году было использовано менее 18% установленного лимита, что указывает на ужесточение фильтрации заявителей.

При этом важно понимать, что РВП по квоте — лишь один из многих способов легализации. Большинство мигрантов из стран СНГ и ЕАЭС пользуются безвизовым режимом или получают разрешение вне установленного лимита — через брак, статус носителя русского языка или как высококвалифицированные специалисты. Таким образом, реальное число иностранцев в стране значительно превышает цифры официальных квот.

