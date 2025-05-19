Россия вернула подростка с украинской территории при помощи Катара

Российские правозащитники с помощью международных организаций продолжают работать над воссоединением семей в России. Очередным успехом стало возвращение матери, проживающей в РФ, ее несовершеннолетней дочери с украинской территории. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело рассказ Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребенка при президенте Путине. Она заявила, что ее аппарат продолжает выполнять поручение российского лидера.

«В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка. Спасибо государству Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы», — указала она.

Ранее семья совместно проживала на Украине. Затем мать выехала в РФ по личным делам и уже не вернулась. Ее дочь осталась на украинской территории вместе с отцом и старшей сестрой. В 2024 году глава семьи умер. Омбудсмен добавила, что воссоединению семьи помимо Катара помог Международный Красный Крест, а также представители различных профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Украина получила тела 909 погибших военных, Россия — 34. По информации украинского штаба, обмену телами между участниками вооруженного конфликта на Украине активно содействовал Международный комитет Красного Креста. Украинская сторона выразила слова благодарности представителям международного движения за помощь.