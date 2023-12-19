Россия вновь не станет принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

В этом году, как и в предыдущем, РФ не получила приглашение на участие в данном мероприятии.

Ежегодное заседание ВЭФ будет проходить в Швейцарии с 19 по 24 января следующего года. Посол России в этой стране Сергей Гармонин сообщил, что организаторы форума так и не прислали России приглашения. В связи с этим она не пришлет своих представителей и не будет участвовать в его работе.

«Мы же продолжим решать наши задачи в других форматах и на других площадках», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Данный форум является неправительственной организацией, которая включает в себя порядка тысячи крупнейших в мире компаний и фирм. Ежегодно она проводит встречи, в которых участвуют ведущие бизнесмены, политические лидеры и главы государств, эксперты в различных сферах.