Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР впервые с 2020 года

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в воскресенье, 15 ноября, объявила о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы перевозчика.

Отмечается, что первый с 2020 года, после приостановки сообщения между странами из-за коронавирусной инфекции, поезд отправится из России в КНДР уже в понедельник, 16 декабря.

«Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, 16 декабря», — сообщили в РЖД.

С введением нового расписания на 2024–2027 годы возобновляется движение международного поезда № 645/646 по маршруту Туманган (КНДР) — Хасан (Россия). Поезд будет курсировать по расписанию Министерства железных дорог КНДР три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.