Россия возвращается к партнерским родам: Мурманск открыл двери для близких после карантина

Мурманская область присоединилась к общероссийскому тренду на восстановление практики совместного пребывания близких в родильных отделениях. После длительного периода ограничений, вызванных неблагоприятной обстановкой по гриппу и COVID-19, областной клинический многопрофильный центр вновь открыл двери для будущих отцов и других членов семьи.

Процедура возвращения к привычному формату требует соблюдения четкого регламента. Как пояснила руководитель эпидемиологического отдела медицинского учреждения Мария Аплавина, возможность присутствия партнера должна обсуждаться с лечащим врачом заблаговременно. Специалист уточнила, что окончательный вердикт выносит медик после комплексного анализа состояния здоровья будущей матери и оценки всех возможных рисков. По словам Аплавиной, ключевым ориентиром для персонала остается обеспечение максимальной защищенности роженицы и младенца.

Помимо медицинского одобрения, к участникам процесса предъявляются жесткие гигиенические требования. Лица, допущенные в родильный блок, обязаны следовать всем установленным санитарно-эпидемиологическим нормам. Врачи подчеркивают, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, а решение о допуске принимается исходя из текущей клинической картины.

Снятие ограничений в Заполярье стало сигналом к тому, что российская медицина окончательно возвращается к допандемийным стандартам, где психологический комфорт семьи признается важным фактором успешного родоразрешения.