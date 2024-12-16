Россия вывела часть своих военных из Дамаска

Часть российских воинских подразделений выведена из столицы Сирии Дамаска. Об этом, как информирует ТАСС , сообщил член политбюро исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* из так называемой умеренной сирийской оппозиции Камаль Лабабиди.

Он отметил, что за последние несколько суток район Дамаска покинули не менее 400 военных ВС РФ, переместившись на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Лабабиди добавил, что отвод российских войск был перед этим согласован и проходил с новыми сирийскими властями. В настоящее время с Москвой ведутся активные переговоры об перемещении значительной части российских военных из разных районов Сирии.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Ранее сообщалось, что Россия объявила об эвакуации из загранпредставительств в Дамаске части персонала.

* — признана террористической организацией в РФ.