Россия за полгода выслала граждан Таджикистана больше, чем за весь 2023 год

За первое полугодие 2024 года из РФ было выслано приезжих из Таджикистана больше, чем за весь предшествующий этому периоду год. Такие данные сообщила Гулнора Хасанзода, таджикский министр труда, миграции и занятости населения. Ее слова привел ТАСС .

По сведениям главы министерства, по итогам первого полугодия из России было выслано 17134 таджиков. Это заметно больше, чем за весь прошлый год.

«У нас есть годовые данные - там было более 11 тыс. за 2023 год», - указала она.

Хасанзода подчеркнула, что вся эта статистика была предоставлена ей Россией. Самой частой причиной высылки из РФ стало несоблюдение режима пребывания в стране. Мигрант не может пребывать в России дольше 90 дней на протяжении полугода. По истечении трех месяцев он обязан выехать за рубеж, и только потом заново въезжать на российскую территорию.

За те же полгода за пределы Таджикистана выехало с целью трудовой миграции 393 тысячи человека. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Девять десятых из них направились в Россию.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, который вводит новый режим высылки нелегальных мигрантов из РФ. Новые правила ужесточают ограничения на отдельные права и свободы нелегалов, а также ужесточают контроль в сфере миграции.