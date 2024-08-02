Совфед одобрил закон об изменении режима высылки нелегальных мигрантов

Уточняется, что закон предполагает новый режим высылки из России граждан других государств и лиц без гражданства, которые не имеют законных оснований для того, чтобы находиться на территории РФ. Обновленный закон подразумевает ограничение отдельных прав и свобод нелегалов, а также ужесточение контроля в сфере миграции.

В одобренном документе установлено, что лица, которые находятся в режиме высылки, не имеют право менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания и управлять транспортными средствами, а также приобретать имущество и заключать брак.

Кроме того, в режиме высылки нельзя будет открывать вклад и совершать иные банковские операции, ставить имущество на кадастровый учет, участвовать или учреждать общественную или религиозную организацию.

Также будет создан реестр контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки, а после нее представители органов внутренних дел смогут получать выписки с банковских счетов высланных лиц, получать доступ в их жилые помещения и отслеживать по геолокации их местоположение.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел совещание с правоохранителями на тему миграционной политики. Участники обсудили вопросы обеспечения правопорядка и безопасности жителей, в том числе перед началом учебного года.