Россия заинтересовалась лизингов эфиопских самолетов

Об этом со ссылкой на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) сообщает CH-Aviation.

Россия заинтересовалась сотрудничеством с компанией Ethiopian Airlines в сфере аренды самолетов. Со своей стороны РФ предложила взаимодействие в области техобслуживания авиатехники.

Российские эксперты «отметили наличие в Эфиопии аккредитованных Boeing центров технического обслуживания».

Переговоры российской делегации с коллегами из Эфиопии состоялись 29 июля в Аддис-Абебе. Там представители нашей страны во главе с торговым комиссаром Ярославом Тарасюком встретилась с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой.

Они обсудили расширение сотрудничества в области авиации, включая лизинг, техническое обслуживание и поставку оборудования.

Ранее сообщалось о том, что Гражданский самолет нарушил воздушную зону над резиденцией Трампа в Бедминстере.