Полиция Пхукета подвела итоги почти полуторагодовой работы с иностранными туристами, и цифры преподнесли сюрприз. В абсолютном выражении россияне действительно заняли первое место по числу фигурантов уголовных дел: с 1 января 2025 года по 30 апреля 2026-го на острове зарегистрировали 269 граждан России, замешанных в криминале. На втором месте британцы со 143 случаями, на третьем — французы со 141.

Однако как только статистику пересчитали с учетом турпотока, картина перевернулась. За отчетный период Пхукет принял около полутора миллионов гостей из России, 350 тысяч — из Великобритании и около 200 тысяч — из Франции. В пересчете на каждые 100 тысяч прибытий выяснилось, что россияне оказываются фигурантами дел всего в 18 случаях, британцы — в 41, а французы — в 71. Иными словами, российские туристы нарушают местные законы в четыре раза реже французов и более чем в два раза реже британцев.

Данные были представлены во время визита на остров премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракуна. Лидерство же в общем списке фигурантов удерживают граждане Мьянмы: 946 человек, что составляет 27 процентов от всех 3484 зарегистрированных иностранных правонарушителей.