Россиян будут штрафовать за умышленную установку лифта

Как сообщает издание News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева, для граждан сумма взыскания составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Правовой основой для привлечения к ответственности служит статья КоАП, регулирующая вопросы безопасной эксплуатации лифтового оборудования. Закон предусматривает санкции не только для физических лиц, но и для организаций. Так, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей или отстранены от занимаемой должности на срок до полутора лет. Для юридических лиц штрафные санкции еще строже: размер штрафа достигает 350 тысяч рублей, а в качестве альтернативы может быть применена приостановка деятельности компании на срок до трех месяцев.

Кроме того, юрист предупредил о последствиях злоупотребления кнопкой вызова диспетчера. Первый ложный вызов обернется штрафом до 1,5 тысяч рублей, а повторное нарушение повлечет уже до 5 тысяч рублей или назначение обязательных работ. При этом отдельного наказания за так называемое «катание для развлечения» в лифтах пока не предусмотрено. Параллельно в Госдуме находится на рассмотрении инициатива, согласно которой обслуживать лифты смогут только аккредитованные компании, внесенные в специальный государственный реестр.

