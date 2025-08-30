Россиян избавят от рекламы в любимых мультиках

В Госдуме выступили с инициативой о полном запрете рекламных вставок в эфире детских телепередач и интернет-контента. Соответствующее предложение вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) направил на рассмотрение руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

Согласно тексту обращения, рекламные материалы должны быть исключены из трансляции во время показа мультипликационных фильмов, образовательных программ и любого другого контента для детской аудитории. Их размещение может быть допустимо только в рамках временных интервалов до начала или после окончания основной программы.

Кроме того, инициатива предполагает необходимость разработки четких критериев для классификации контента как детского. В их число могут войти: трансляция на специализированном детском телеканале, размещение в отдельном детском разделе на видеоплатформе, а также наличие соответствующей возрастной маркировки.

