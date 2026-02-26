Россиян массово отравили на курорте: в пляж запустили тонну опасного яда

Отдыхающие на острове Фукуок столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем после купания. Причиной стал слив нечистот в море, который местные власти пытаются скрыть от посетителей, пишет Лента.ру.

Российские путешественники, выбравшие для отдыха Вьетнам, пострадали из-за антисанитарии на побережье. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Shot Проверка».

Инцидент произошел на пляже Лонг-Бич, расположенном на популярном у туристов острове Фукуок. Отдыхающие обнаружили, что в море осуществляется сброс канализационных стоков. Вода у берега оказалась настолько загрязненной, что после купания люди с трудом отстирывают пляжную одежду.

По словам очевидцев, местные службы пытаются замаскировать трубы, ведущие к местам сброса отходов. Их засыпают песком или накрывают листами шифера. Несмотря на периодическое закрытие пляжей из-за прорывов канализации, уже через несколько часов доступ к воде вновь открывают.

Такая халатность привела к печальным последствиям. У нескольких российских граждан после контакта с водой проявились симптомы острой интоксикации. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, общую слабость и сильную рвоту. Известно о случаях обращения в медицинские учреждения с жалобами на непрекращающиеся приступы тошноты.