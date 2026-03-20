Россиян могут развернуть в аэропорту перед вылетом за границу по нескольким причинам

Перед поездкой за границу российским туристам настоятельно рекомендуют проверить наличие неоплаченных долгов. Как пишет портал Ulanmedia.ru, судебные приставы могут наложить временное ограничение на выезд, и человек рискует узнать об этом лишь у стойки паспортного контроля в аэропорту. Предупреждать о запрете персонально никто не обязан.

Чтобы избежать неприятного сюрприза, лучше заранее зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или проверить свою задолженность через портал «Госуслуги». Если долг обнаружен, его нужно срочно оплатить. Даже если это случилось в день вылета, шанс улететь есть: у приставов уходит до трех дней на то, чтобы снять запрет и обновить данные в пограничной службе.

Не менее важно проверить состояние загранпаспорта. Особое внимание стоит уделить машиночитаемой зоне — строчке с цифрами и буквами внизу страницы с фотографией. Если она повреждена, российские пограничники могут и пропустить, но представители других стран имеют полное право отказать во въезде. В этом случае тур аннулируется, а деньги за него не возвращают, потому что проверка паспорта — личная ответственность путешественника.

Если долг уже погашен, но система еще не обновилась, остается либо ждать, либо покупать новые билеты на самолет, чтобы спасти хотя бы часть оплаченного отдыха.

Ранее сообщалось, что число россиян запретом на выезд в другие страны выросло до 8,9 млн.