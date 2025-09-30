Россиян начали добавлять в реалистичные чаты по «заработку»

Пользователи мессенджеров жалуются на массовые приглашения в группы, где им предлагаются способы быстрого заработка. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Россиян начали массово добавлять в реалистичные чаты по сомнительному заработку. Судя по данным пользователей соцсетей, многих из них пригласили в недавно созданные группы, где состоят более 1400 человек. Предположить, как и откуда незнакомцы находят возможных жертв, довольно сложно.

В переписке подобных групп участвуют сразу несколько аккаунтов, которые создают видимость «живого» чата. При этом большинству состоящих в нем писать сообщения технически запрещено. Пользователи мессенджеров предполагают, что активность проявляют боты в целях завладеть вниманием настоящих пользователей.

Доверившимся россиянам предлагается схема по выкупу и продаже товаров с потенциальной прибылью. Участники делятся скриншотами с баснословной прибылью, но интернет-издание «Подмосковье сегодня» призывает читателей не вестись на сомнительные предложения и оставаться бдительными в Сети, чтобы защитить свои личные данные и средства от утечек и краж.

