Россиян начнут лишить электросамокатов за долги

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) имеют право конфисковать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, если их владелец имеет задолженность более трех тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФССП России по городу Москве.

В то же время, как сообщили в пресс-службе, поводом для конфискации или наложения ареста на имущество могут послужить любые неоплаченные долги, размер которых превышает три тысячи рублей.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — пояснил представитель ведомства.

Следовательно, электросамокат могут конфисковать или наложить арест, например, в случае неуплаты алиментов или штрафов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начался сезон кикшеринга, до середины марта прокат электросамокатов будет доступен в 13 городах — Долгопрудном, Домодедово, Истре, Королеве и других.