Россиян не блокируют: названы причины сбоев в экосистемах Xiaomi

В России возникли сбои в работе экосистем Xiaomi. По словам пользователей, серверы компании недоступны, а умные устройства вдруг прекратили функционировать.

Игорь Мандик, IT-эксперт и гендиректор компании «PRO32», специализирующейся на разработке и продаже ПО, высказал нам свое мнение о происходящем. По его мнению, в инциденте могут быть виноваты в том числе и киберпреступники.

Проделки хакеров

Подобного рода проблемы, по словам собеседника, могут возникать при перегрузке систем поступающими запросами. Это является следствием деятельности интернет-преступников, устраивающих атаки на те или иные ресурсы.

«На данном этапе можно предположить, что причиной могли стать DDoS-атаки, сбой на серверах разработчика или другие причины», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Социальные сети ]

Россия, без паники

Слухи о том, что речь может идти об отключении экосистемы для граждан РФ, Мандик опроверг. Он считает, что происшествие связано с иными факторами.

«Судя по тому, что официальные представители Xiaomi говорят, что решают проблему, речь не идет о блокировке российских пользователей», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Xiaomi наладит выпуск собственных электромобилей.