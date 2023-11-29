Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил, что сотрудники полиции не станут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины. По его словам, «переобувать» автомобиль в целях безопасной езды обязаны сами водители.

Видеокомментарий Черникова опубликован в соцсетях официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать (за отсутствие зимней резины – ред.) никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль...», – сказал Черников.

Он также отметил, что использование всесезонных шин, известных как «липучки», теперь допустимо в любое время года. Кроме того, Черников подчеркнул, что во многих регионах РФ нет зимней гладкости и снегопадов, поэтому контроль над водителями там не требуется.

С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства «Об изменениях в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Таким образом, для автолюбителей, у которых отсутствуют зимние шины, предусмотрен штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).