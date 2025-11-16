Революция в высшем образовании: российские вузы переходят на новую систему с 2026 года

Крупнейшие российские университеты начнут поэтапный переход на обновленную систему высшего образования в 2026-2027 учебном году. Реформа предусматривает введение трехуровневой структуры, включающей базовое высшее образование, специализированную подготовку и профессиональную аспирантуру (материал есть у ТАСС )

Согласно новой модели, продолжительность обучения будет варьироваться в зависимости от сложности и специфики выбранной специальности. Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования, срок освоения образовательных программ будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки специалистов конкретного профиля.

В рамках реформы установлены дифференцированные сроки обучения: от четырех до шести лет для базового высшего образования и от одного года до трех лет для магистратуры. Для педагогических, медицинских и инженерных специальностей продолжительность подготовки составит пять лет. Студенты, выбравшие направления в сфере туризма и индустрии гостеприимства, смогут завершить обучение за четыре года, тогда как для сложных наукоемких специальностей предусмотрены шестилетние программы.

В Минобрнауки подчеркнули, что реформа предоставит студентам более широкие возможности для выбора профессиональных траекторий. Гибкая система сроков обучения позволит сбалансировать требования рынка труда, стандарты фундаментального образования и индивидуальные запросы учащихся.

Московский физико-технический институт уже подтвердил готовность к переходу на новую модель с 1 сентября 2026 года. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что для реализации реформы потребуется серьезная работа по пересмотру учебных планов и образовательных программ.

Пилотный проект по реформированию высшего образования был инициирован указом президента России Владимира Путина в 2023 году. В эксперименте участвовали шесть ведущих университетов, включая МАИ, МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В настоящее время Минобрнауки готовит законодательные изменения, необходимые для масштабирования реформы на федеральном уровне.

