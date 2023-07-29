Россиян предупредили что они могут остаться без пенсии

Гражданам РФ могут не отказать в выплате пенсии по старости, если ими не был соблюден ряд условий. О том, как россияне могут остаться без пенсии рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью для информационного агентства «Прайм» .

Виноградов сообщил, что нехватка стажа и пенсионных накоплений может стать основанием для отказа. Эксперт подчеркнул, что при этом, не важно, продолжит ли работать гражданин после выхода на пенсию.

Для того чтобы обеспечить себе выплату пенсии, россиянин должен иметь стаж минимум 14 лет и «заработать» 25,8 пенсионных балла. Если эти условия не соблюдены, придется набираться стажа или покупать баллы, подав заявку в Социальный фонд.

Виноградов уточнил, что купить можно только половину от нужного стажа и напомнил, что уплата годового минимума страховых взносов прибавляет год стажа.

Недавно россияне рассказали об идеальном размере пенсии. Согласно опросу, средний желаемый размер выплат – 47 тыс рублей. Это в 2,5 раза больше, чем средняя пенсия в стране.