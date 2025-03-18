Россиян предупредили о мошеннических модификациях Telegram
Эксперт Раевский: в Сети распространились фейковые версии улучшенного Telegram
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Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что в аферисты начали распространять поддельные версии Telegram, обещая расширенные функции.
По словам кибербезопасника, получить «мессенджер со сверхвозможностями» невозможно, но есть пользователи, которые скачивают фейковые приложения вместе с трояном. После мошенникам становится легче добраться до личных данных россиян.
Раевский отметил, что мошенники в своих улучшенных версиях Telegram предлагают фейковые функции, обещая, что они помогут взламывать чужие переписки и получать другую информацию.
«На самом деле очень много вариантов, когда под видом какого-то уникального функционала, как правило, невозможного принципиально, но при этом очень заманчивого, такое троянское программное обеспечение распространяется. Оно может предлагаться и для компьютеров, и для телефонов», — объяснил эксперт.
Специалист напомнил, что Telegram и другие приложения следует устанавливать только из официальных источников.
Ранее эксперт по информбезопасности рассказал про способы избежать мошенников при пользовании гаджетом.