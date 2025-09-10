Россиян предупредили о новой причине блокировки счетов

Россиянам нужно заранее уведомлять о предстоящей смене номера телефона, чтобы избежать возможных ограничений при снятии наличных в банкоматах. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила эксперт Ольга Епифанова.

По ее словам, финансовые организации могут временно блокировать операции при обнаружении подозрительной активности, к которой относится и внезапная смена номера, привязанного к банковскому счету.

«Банки, в свою очередь, должны улучшать точность выявления мошенничества, оперативно информировать клиентов и быстро снимать ограничения при подтверждении легитимности операций», — добавила Епифанова.

Под подозрительными операциями банки понимают действия, нетипичные для клиента. Например, переводы крупных сумм, изменения контактных данных или операции в необычное время.

Для защиты от мошенничества финансовые учреждения используют системы анализа поведения, которые могут автоматически ограничивать доступ к средствам при выявлении потенциально рискованных действий.

При возникновении ограничений клиентам следует незамедлительно обращаться в свой банк для подтверждения легитимности операций и снятия блокировок.

