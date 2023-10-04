Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

В октябре вступают в силу новые правила оплаты ЖКХ для жителей России. Экономист Наталья Казанцева рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы не переплачивать за услуги, и как избежать дополнительных затрат. Ее слова передает информагентство «Прайм» .

Она напомнила, что собственники каждый месяц платят за содержание и ремонт общей площади, что включено в коммунальные платежи. Экономист указала на то, что недобросовестные действия некоторых жильцов могут привести к дополнительным затратам для всех жителей дома.

Она рассказала, что согласно новым правилам Гражданского кодекса, если один из собственников виновен в возникновении новых затрат, то оплачивать это должен нарушитель, а не управляющая компания.

Разыскивать виновных планируется при помощи камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, рассказала эксперт.

Несмотря на это, новые правила не должны стать поводом для безосновательного повышения сборов, заявила Казанцева. Затягивать с устранением поломок управляющая компания тоже не должна, заключила она.