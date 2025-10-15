Россиян предупредили о пяти главных грехах общепита, о которых не знают посетители

Эксперты выявили ряд серьезных нарушений в заведениях общественного питания, которые создают реальную угрозу для здоровья посетителей. Подробнее о них рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Ее слова приводит «Лента.ру» .

По словам представителя Роскачества, одна из самых опасных практик — хранение сырой рыбы или мяса рядом с готовыми к употреблению продуктами. Специалист подчеркивает, что такое пренебрежение правилами — это прямой риск для людей. Самым частым нарушением называют грубые провалы в личной гигиене сотрудников. Следом идут ошибки в хранении продуктов: несоблюдение температурного режима и игнорирование принципов товарного соседства.

Нередко на кухнях отсутствует четкая маркировка скоропортящихся товаров и полуфабрикатов, что приводит к путанице в сроках годности. Отдельная проблема — антисанитария в рабочих зонах. Речь идет о загрязненных поверхностях, наледи в морозилках и нерегулярной уборке. Все это способствует размножению опасных бактерий.

Кроме того, повара иногда нарушают технологию приготовления, недостаточно прожаривая мясо или рыбу в погоне за сочностью или для экономии времени, что также представляет серьезный риск.

