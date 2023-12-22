Россиян предупредили о повышении цен на некоторые продукты в 2024 году

В среднем продукты станут дороже на 10%, о чем рассказали российские экономисты.

Ценового «бума», как это произошло с яйцами в 2023-м, не ожидают, однако некоторое повышение цен все-таки неизбежно. Хотя бы потому, что в ряде стран была непогода, например, засуха, и это ударило по урожайности. Так, экспортеры повысили цены на кофе в 2023 году: в кафе он стоит на 4,6% дороже. Как уточняет специалист Павел Селезнев, выросла и стоимость фьючерсов на робусту, причем на 42%. По его словам, на стоимость бодрящего напитка также оказывает влияние курс доллара к рублю. А вот укрепление национальной валюты поможет сдерживать показатели.

Эксперты отмечают, что вырастут цены и на рис, но речь идет скорее об импортных товарах. Прогнозируют, что стоимость в следующем году возрастет на 20%. Отечественные сорта также покажут рост, но все согласно уровню инфляции (7-10%).

Экономист Константин Лебедев также отметил, что в РФ ужесточилась денежно-кредитная политика. Однако власти могли продумать этот момент, пишет сайт aif.ru.

«Ситуация с ценами на продукты может оказаться не такой простой, так как скоро, возможно, будет принят закон, по которому власти смогут ограничивать цены при их взрывном росте — 30% за два месяца», — уточнил эксперт.

Среди продуктов, которые могут подорожать в 2024 году указали: индейку, баранину, говядину, алкоголь, табак, бананы, апельсины и некоторые другие виды фруктов, ввозимые в страну. Здесь дело в расходах на логистику и курсе валют.

В среднем покупать отдельные виды продуктов станет дороже на 10%, но серьезного скачка ожидать на начало 2024 не стоит.