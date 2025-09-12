Россиян предупредили о растущей пожарной опасности в лесах

Угроза лесных пожаров из-за установившейся сухой погоды в Подмосковье сохраняется. Ситуация может ухудшиться в ближайшие дни. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жителей России, особенно Подмосковья, предупреждают о надвигающейся опасности лесных пожаров. Ситуация ухудшается из-за сухой погоды, которая, по прогнозам, продлится еще пять дней.

По словам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра «Метео», на картах уже появился «тревожный розовый цвет», что указывает на высокий уровень пожарной опасности. Он отметил, что в ближайшие дни ситуация в лесах Московской области будет только ухудшаться.

