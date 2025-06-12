Россиян предупредили о росте цен на коммуналку

С 1 июля платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут на 11,9%, сообщила в интервью агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.

В большинстве регионов рост тарифов составит от 8,6% до 21,1%. Это не коснется только Республики Алтай, Чечни, Амурской области и некоторых северных регионов.

Министерство экономического развития повысило прогноз по росту тарифов на 2026–2027 годы.

В 2026 году тарифы на ЖКУ вырастут на 9,8% (вместо ранее прогнозируемых 5,4%), а в 2027 году — на 7,9% (предыдущий прогноз 4,8%).

По словам Чуркиной, повышение тарифов будет оказывать влияние на граждан, но рост будет более умеренным.

Ранее сообщалось о том, что около 1 км теплосетей заменили в Парковом микрорайоне Подольска.