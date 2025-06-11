Около 1 км теплосетей заменили в Парковом микрорайоне Подольска

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил ход работ по замене теплосетей в округе. По его словам, в Парковом микрорайоне по госпрограмме заменили около 1 км. линий.

В Подмосковье реализуется масштабная программа по модернизации сферы ЖКХ. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, работы в ее рамках ведутся в каждом округе.

В Подольске на многих участках уже провели обратную засыпку. Сейчас укладывают асфальт и плитку.

В ходе проверки Артамонов выявил ряд нарушений, а также поручил усилить контроль за проведением работ и провести их в установленные сроки.

«Наша задача — чтобы после модернизации теплосетей территория снова стала комфортной: чистой, безопасной, приятной для жизни и прогулок. Работы должны быть завершены не позднее 1 июля», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.