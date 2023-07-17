Россиян предупредили о самом популярном способе атак в Telegram
Фото: [unsplash.com]
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз из «Ростелеком-Солар» Александр Вураско назвал фишинговые ресурсы самым популярным способом мошенничества в Telegram. Слова Вураско передает издание «Лента.ру».
Он рассказал, что в мае прошлого года компания зафиксировала 7 подобных сайтов, которые занимались хищением личных данных пользователей мессенджера. В мае этого года компания зафиксировала более 500 таких ресурсов. Эксперт уточнил, что в последние месяцы тенденция только растет.
Вураско отметил, что волна атак на пользователей началась еще в 2022 году, осенью. Самыми популярными направлениями для фишинговых сервисов он назвал сайты, маскирующиеся под петиции, бесплатные премиум-аккаунты в Telegram, пожертвование денег на лечение ребенка и получение соцвыплат.
Эксперт отметил, что подобные ресурсы начали работать и в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.
Вураско объяснил, что рост популярности вызван тем, что создатели сервисов сдают в аренду их другим злоумышленникам, которые также промышляют воровством данных.
Он предупредил, что взломы происходят массово, ведь после взлома аккаунта, мошенники начинают рассылать сообщения и контактам пользователя.