Россиян предупредили о самом популярном способе атак в Telegram

Он рассказал, что в мае прошлого года компания зафиксировала 7 подобных сайтов, которые занимались хищением личных данных пользователей мессенджера. В мае этого года компания зафиксировала более 500 таких ресурсов. Эксперт уточнил, что в последние месяцы тенденция только растет.

Вураско отметил, что волна атак на пользователей началась еще в 2022 году, осенью. Самыми популярными направлениями для фишинговых сервисов он назвал сайты, маскирующиеся под петиции, бесплатные премиум-аккаунты в Telegram, пожертвование денег на лечение ребенка и получение соцвыплат.

Эксперт отметил, что подобные ресурсы начали работать и в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

Вураско объяснил, что рост популярности вызван тем, что создатели сервисов сдают в аренду их другим злоумышленникам, которые также промышляют воровством данных.

Он предупредил, что взломы происходят массово, ведь после взлома аккаунта, мошенники начинают рассылать сообщения и контактам пользователя.