Россиян предупредили о штрафах до 300 тыс руб за унесенное из леса на дачу дерево

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева напомнила в беседе с RT , что согласно действующему законодательству гражданам России запрещено выкапывать, повреждать или спиливать деревья в лесах для личных целей.

По ее словам, подобные действия классифицируются как административные правонарушения и влекут за собой штрафные санкции, а также конфискацию незаконно добытого дерева и инструментов, которые были использованы для этого.

«Если человек решил пойти в лес и выкопать, повредить или спилить какое-либо дерево, это действие приравнивается к самовольному нанесению ущерба лесным насаждениям. Неважно, пусть молодое насаждение, пусть возрастное. Делать этого нельзя», — подчеркнула Георгиева.

При выявлении подобного нарушения уполномоченные сотрудники составляют протокол на нарушителя, после чего гражданин привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.

Юрист пояснила, что для привлечения к административной ответственности правонарушителю должно исполниться 16 лет. Физическим лицам грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, причем незаконно срубленные деревья и инструменты изымаются. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей.

В случае, если будет установлено, что нарушение закона совершило юридическое лицо, на организацию может быть наложен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Если же нарушение допустил сотрудник лесничества при исполнении своих служебных обязанностей, он также будет привлечен к повышенной ответственности.

В случае повторного нарушения или если действия привели к значительному ущербу, возможно привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, подытожила собеседница RT.