Россиян предупредили о штрафах до 5 млн рублей за клевету в домовых чатах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский разъяснил последствия распространения порочащих сведений в домовых чатах.

Он отметил, что такие группы являются публичными, так как созданы для решения вопросов многоквартирного дома.

За умышленную клевету, унижающую честь или достоинство, наступает ответственность по ст. 128.1 УК РФ. Штраф за публичную ложь в интернете достигает 1 млн рублей. Особо тяжким случаем считается обвинение соседа в серьезном преступлении — здесь штраф может составить до 5 млн.

Использование фейковых имен не поможет уйти от ответственности, отметил парламентарий. Судами принимаются скриншоты переписок, свидетельские показания и запросы к администраторам цифровых платформ.

