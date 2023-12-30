Россиян предупредили о штрафах за петарды в новогоднюю ночь

Запуск петард в ряде регионов России, даже в новогоднюю ночь, чреват серьезным нарушением порядка и за это нарушителям полагается административный штраф. На это указал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил о требованиях законодательства в части запуска народом салюта и петард в ряде регионов РФ. Со слов Денисова, где-то, как в Москве, пока отменили лишь централизованные городские мероприятия, а есть регионы, запретившие публичную пиротехнику от слова совсем.

«В этом случае штраф грозит абсолютно всем нарушителям. Под отменой салютов и фейерверков подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», - рассказал эксперт.

В продолжение темы Денисов дал совет, как избежать штрафов. Собеседник журналистов отметил, что это нельзя делать в жилой и лесопарковой зонах. В некоторых регионах местные власти публикуют список площадок, где разрешается публичное использование пиротехнических средств, заключил он.