Россиян предупредили о вирусе, который активизируется из-за солнечных лучей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, почему теплая весна еще не повод расслабляться и снимать теплые вещи.

Специалист напомнил, что тепло может быть временным, а также коварным: на фоне солнечной погоды люди расслабляются, снимают теплые вещи, открывают окна и создают сквозняки. Именно это ударяет по иммунитету, а также запускает более активное распространение вирусов. Один из не самых очевидных — герпес. Он может уже изначально быть у человека, но проявляться периодически. Как раз при солнечных лучах и холоде «зараза» дает о себе знать.

«Когда много ультрафиолета, активизируется вирус герпеса, поэтому тем, кто страдает от герпеса, надо иметь в виду, что инсоляция приведет к тому, что вирус активизируется», — отметил врач.

Россиянам рекомендовали следовать базовым правилам гигиены, не оставаться долго в людных местах и защищать уязвимые к холоду участки тела, например, шею. Теплую одежду, как заключил врач, убирать еще рано.

Ранее специалист рассказал о текущем эпидемиологическом сезоне и дал рекомендации по защите от вирусов.