Грипп типа В разбушевался: россиянам рассказали о текущем эпидемиологическом сезоне

В России в эпидемиологическом сезоне 2025 года отмечается повышенная заболеваемость гриппом типа В, при этом течение болезни проходит более тяжело. Такое заявление сделал академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению эксперта, сейчас в РФ стала наблюдаться ситуация, при которой среди заболеваний гриппом и ОРЗ стал доминировать вирус гриппа типа В.

«В этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. Более тяжело болеют им», — указал академик.

Онищенко добавил, что эпидемиологический сезон еще не завершен, он до сих пор продолжает действовать.

Ранее врач Осипов сообщил, что в группу риска по вероятности заболеванию ОРЗ и гриппом входят дети, беременные женщины и люди старше 60 лет, особенно страдающие хроническими болезнями. Именно этим людям, по его мнению, стоит вовремя вакцинироваться, чтобы уберечь себя от проблем в дальнейшем.