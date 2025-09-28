Россиян предупредили о ночных холодах в ряде регионов

В ряде российских регионов, включая Подмосковье, ожидаются ночные заморозки. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителей нескольких регионов России предупреждают о грядущих заморозках. Холодная погода ожидается не только в Московской области, но и в Луганской Народной Республике, Башкортостане, Калмыкии, а также в Волгоградской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что ночью температура воздуха может опуститься до отметок от 0 до -3 градусов. В Башкирии прогнозируются более сильные морозы — до -5 градусов.

Ранее первый снег выпал в еще одном российском регионе.