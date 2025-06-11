Россиян предупредили о звонках мошенников под видом соцопросов

В России начала распространяться новая схема мошенничества, рассказала РИА Новости заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.

По ее словам, аферисты звонят гражданам под видом социальных опросов и вступают в разговор с целью удержать пользователя на линии как можно дольше. При этом их настоящая задача — записать голос человека, чтобы в дальнейшем «клонировать» его с помощью технологий дипфейка.

«Мошенники могут представляться сотрудниками различных исследовательских организаций и центров социологических исследований, чтобы записать голос человека и в будущем клонировать его для создания дипфейка», — сказала Дешкина.

Она подчеркнула, что для создания точной копии голоса мошенникам требуется около 20 секунд с разнообразными интонациями без посторонних шумов. При этом чем разговор длиннее, тем качественнее оказывается подделка.

Затем злоумышленники искажают записи, чтобы сделать их максимально естественными и обмануть системы обнаружения подделок. Для этого они добавляют эффект плохой связи, шумы из окружающей среды в виде проезжающих машин или разговоров.

По словам специалиста Дешкиной, разработчики учитывают все эти приемы при создании дипфейк-детекторов и регулярно обновляют свои системы, чтобы они могли распознавать даже новые виды фальсификаций.

Для защиты от подобных мошеннических схем эксперт порекомендовала использовать ограничительные меры — например, подключить определитель номера. Также не стоит делиться какой-либо конфиденциальной информацией по телефону. В случае подозрения на фальсификацию необходимо также обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о придуманных перед длинными выходными новых схемах мошенников.