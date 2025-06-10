В Госдуме рассказали о придуманных перед длинными выходными новых схемах мошенников

В преддверии длинных выходных и празднования Дня России в Государственной Думе обратили внимание на активность мошенников. В интервью РИА Новости Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, сообщил о том, что одна из наиболее распространенных схем обмана — это проведение фальшивых розыгрышей к праздникам и обещание выплат в честь Дня России.

Депутат сообщил, что злоумышленники отправляют гражданам ссылки, выдавая себя за представителей государственных органов, «Госуслуг» или банков. Они обещают вознаграждение в размере 10 тысяч рублей или другие «государственные бонусы». Для получения вознаграждения необходимо ввести данные карты, пройти авторизацию на поддельном сайте или установить приложение.

«Это чистой воды фишинг. Ни один орган власти не проводит выплаты подобным способом», — уточнил Немкин.

Второй вариант — это ложные оповещения от финансовых учреждений или систем электронных платежей. Например, сообщение о праздничной выплате с просьбой подтвердить вход. Такие сообщения перенаправляют на сайты, которые внешне напоминают официальные, но на самом деле созданы для кражи логина и пароля от интернет-банка, как объяснил депутат.

Еще один довольно популярный метод — звонки от неких личностей, которые представляются сотрудниками МВД, прокуратуры или даже «финансового мониторинга».

«Используя панику и атмосферу „усиленных проверок в праздники“, мошенники запугивают граждан тем, что с их счетом якобы связаны подозрительные переводы. Далее предлагают „перевести средства на безопасный счет“, что является классической схемой хищения», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей, поверив в угрозу уголовного дела о госизмене после «взлома» ее аккаунта на «Госуслугах».