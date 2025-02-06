Россиян предупредили об опасности диеты на свежевыжатых соках

Эндокринолог Зухра Павлова в беседе с KP.RU объяснила, почему модная диета на соках может негативно отразиться на здоровье кишечника.

Диету на соках называют также разгрузочной детокс-диетой. Однако вопреки распространенному мнению, такой способ питания совсем не подходит для нормальной работы ЖКТ и получения витаминов и микроэлементов. Это подтвердили последние исследования ученых из США и Италии. По их данным, даже трехдневная «очистка» не поможет улучшить состояние, а лишь ударит по микробиому кишечника.

Согласна с результатами исследования и врач Зухра Павлова, которая ранее указывала в книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» на вред диеты на фрешах. Она напомнила, что в соках практически нет клетчатки, а есть лишь фруктовый сахар и приятный вкус.

«Вредные бактерии питаются этими углеводами и активно размножаются, потому что в организме недостаточно противовоспалительных соединений, чтобы им противостоять. Также недостаток клетчатки может привести к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и даже психическим проблемам. А избыток углеводов еще и способствует набору жировой ткани», — отметила Зухра Павлова.

Постоянное питание соками убивает ЖКТ и вредит даже микробиоме рта. Издание подчеркнуло, что убить здоровье кишечника на фрешах можно всего за три дня.

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