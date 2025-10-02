Россиян предупредили об опасности хранения сканов паспорта в смартфоне

Россиянам дали рекомендации по безопасному хранению персональной информации в мобильных устройствах. Современные смартфоны содержат огромный объем конфиденциальных данных, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Подробнее об этом рассказал ТАСС , ссылаясь на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Эксперты предупреждают об опасности хранения в телефоне изображений личных документов. Сканы паспортов, страховых свидетельств и банковских карт представляют особый интерес для мошенников. Эти материалы могут быть использованы для несанкционированного доступа к аккаунтам. Для защиты важной информации рекомендуется использовать облачные хранилища с двухэтапной проверкой. Такой подход значительно повышает безопасность данных даже в случае утери или кражи устройства.

Отдельное внимание уделяется хранению паролей. Многие пользователи сохраняют коды доступа в заметках или пересылают их через мессенджеры, что создает серьезные риски. Оптимальным решением считается использование менеджеров паролей или их хранение в офлайн-формате. Важно регулярно очищать историю переписки в мессенджерах, где часто остаются номера карт, пин-коды и ответы на контрольные вопросы.

Ранее мошенники придумали новый трюк с «голосовым подтверждением» паспорта.