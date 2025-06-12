Россиян предупредили об опасности интервального голодания

Интервальное голодание, суть которого заключается в чередовании периодов приема, опасно для здоровья, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Дело в том, что в течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что приводит к повышению риска развития гастрита, пояснила специалист.

Редкие приемы пищи приводят к застою желчи в желчном пузыре или формированию сладж-синдрома, или сгущения желчи, добавил Калошина.

Организм, не получающий пищу в должный промежуток времени, вынужден переходить в режим резкой экономии энергии, из-за чего существенно замедляется метаболизм. Такая реакция организма негативно отразится на процессе похудения. Чтобы сбросить лишние килограммы, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий.

Ранее сообщалось о том, что нутрициолог Гузман советовала не употреблять рукколу при беременности.