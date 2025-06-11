Руккола не для всех: нутрициолог назвала группы риска

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» предупредила , что руккола, несмотря на пользу, может навредить людям с определенными заболеваниями.

По словам нутрициолога Екатерины Гузман, несмотря на всю пользу рукколы, некоторым людям стоит ограничить ее употребление. Как отмечает специалист, в первую очередь от острых листьев следует воздержаться аллергикам — при появлении зуда, сыпи или отека после употребления этот продукт нужно исключить из рациона.

Как поясняет врач, особую осторожность следует проявлять также людям с заболеваниями щитовидной железы. Дело в том, что руккола содержит вещества, влияющие на ее работу, поэтому таким пациентам Гузман рекомендует употреблять зелень в умеренных количествах и только после консультации с эндокринологом.

По утверждению специалиста, не стоит увлекаться рукколой и тем, кто склонен к образованию камней в почках. Как объясняет нутрициолог, содержащиеся в растении оксалаты могут способствовать их формированию. Также, по словам Гузман, от пряной зелени лучше отказаться при гастрите или язве, поскольку ее острые листья раздражают слизистую желудка и кишечника.

Внимание стоит обратить и на сочетание рукколы с антикоагулянтами. Высокое содержание витамина К в этом растении влияет на свертываемость крови, что может быть опасно при приеме кроворазжижающих препаратов.

Беременным и кормящим женщинам, по рекомендации Екатерины Гузман, также не стоит злоупотреблять рукколой. Хотя строгих противопоказаний нет, активные компоненты в ее составе могут вызывать нежелательные реакции при избыточном употреблении.

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