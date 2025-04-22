Россиян предупредили об опасности «сладких» гормонов

Врач-невролог, основатель международного форума «Нейронутрициология» Алексей Данилов в беседе с сайтом aif.ru рассказал , почему люди подсаживаются на сладкое.

Тяга к сладкому — распространенная проблема современных людей, часто подвергаемых стрессу и раздражителям. Любители разных лакомств впадают в «сахарную эйфорию» уже через 10-15 минут после употребления сахара, так как это дает резкий выброс гормона дофамина в мозг. Его также называют гормоном радости. Однако специалист напомнил, что вспышка повышенного настроения также легко падает, как и поднимается. За минутным удовольствием наступает утомляемость и раздражительность.

Как пояснил Данилов, мозг становится зависимым от дофамина и просил еще.

«Этот гормон активирует так называемую систему вознаграждения, связанную с мотивацией, удовольствием и повторением поведения. Особенно чувствительны к такому отклику простые углеводы. Кроме дофамина, сладкое может влиять и на уровень серотонина — „гормона счастья“, так как углеводы способствуют проникновению триптофана (предшественника серотонина) в мозг», — объяснил собеседник.

Снизить тягу к сладкому можно, введя в жизнь больше физической активности и сбалансированное питание. Также важно восполнить дефицит хрома и магния, полноценно спать и соблюдать режим в целом. Также врач рекомендует проследить свое эмоциональное состояние и определить, не является ли тяга психологической проблемой и банальной попыткой заесть стресс.

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