Врач рассказала про причины проявления постотпускного синдрома

Врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», почему люди часто заболевают после возвращения из отпуска.

Постотпускной синдром — это про адаптацию после отдыха. Часто человек после поездок вялый, испытывает физическую усталость и снижение мотивации. Нередко в таком состоянии люди скучают по отдыху, хотя и вернулись из путешествия. Такое состояние может продолжаться неделю-две, затем, как правило, все возвращается на места.

Такие ощущения влияют на настроение, меняют гормональный фон, вызывают сбой внутренних часов, вызывая раздражительность и тревожность. Иммунитет также не восторге от перемен, что и приводит к частым заболеваниям после отпуска.

«Не только неприятные события сопровождаются стрессом, но и приятные тоже, ведь в них содержится элемент новизны, например, свадьба, рождение ребенка, путешествия», — пояснила врач.

Также врач отметила, что ключевую роль в развитии синдрома играет мелатонин — гормон, который отвечает за адаптацию. Он тесно взаимодействует с сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, гормональной, иммунной системами. Проблема с мелатонином приводит к ослаблению и болезням в том числе.

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