Россиян предупредили об уловках, используемых мошенниками в предновогодние распродажи

В преддверии Нового года активизируются не только покупатели, но и мошенники, которые используют различные хитрости для обмана. Среди них — поддельные интернет-витрины и ложные «суперцены» на популярные товары. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин.

По словам собеседника агентства, с увеличением числа покупок в интернете все чаще встречаются поддельные сайты, которые трудно отличить от настоящих магазинов. Злоумышленники предлагают «суперцены» на востребованные товары и перенаправляют пользователей на поддельные страницы для оплаты.

«Достаточно не заметить подмену символов в адресной строке — и данные карты могут оказаться в руках посторонних», — рассказал Тырин, рассуждая об активности мошенников под Новый год.

Он также отметил, что фишинговые рассылки, представляющиеся письмами от банка, службы доставки или маркетплейса, продолжают оставаться актуальными. Перейдя по ссылке из такого сообщения, можно случайно установить вредоносную программу на свой компьютер.

Эксперт отметил, что для уменьшения вероятности обмана необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций по цифровой безопасности. Тырин посоветовал разделить свои электронные адреса: один использовать для личных сообщений, другой — для рабочих целей, а третий — для покупок, подписок и уведомлений.

Перед совершением онлайн-покупки важно тщательно проверить адрес сайта. Он должен начинаться с https:// и не содержать лишних символов или орфографических ошибок. Для дополнительной уверенности можно воспользоваться «whois-сервисом». Это поможет узнать, что домен зарегистрирован давно и принадлежит юридическому лицу.

«Безопаснее перейти на сайт самостоятельно, введя его адрес непосредственно в строку браузера», — заключил Тырин.

