Россиян призвали обращаться к врачу при изменении запаха пота

Резкое изменение запаха тела при привычном уровне гигиены может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем — от гормональных нарушений до заболеваний внутренних органов. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил в разговоре с Общественной службой новостей, на какие тревожные симптомы стоит обратить внимание.

В норме пот состоит из воды, солей и минимального количества аммиака, практически не имея запаха. Характерный аромат появляется при взаимодействии с бактериями кожи или при изменении химического состава выделений.

Так, чеснок, лук, специи и алкоголь напрямую выделяются с потом, отмечает Евдокимов. Витамины группы В и лекарства также меняют запах тела.

Существует также «эмоциональный пот», который выделяется при стрессе. Богатый белками и липидами, он создает идеальную среду для бактерий, приобретая резкий неприятный запах. Именно такой пот чувствуют хищники.

Однако иногда пот меняется на фоне болезней. По словам эксперта, появление в поте запаха ацетона (может указывать на диабет), аммиака (проблемы с печенью) или рыбного аромата (редкое заболевание триметиламинурия). При фенилкетонурии тело приобретает мышиный запах, а грибковые инфекции дают кислый или гнилостный оттенок.

Кратковременные изменения (до суток) обычно связаны с обезвоживанием или изменением диеты. Если же необычный запах сохраняется несколько дней, стоит обратиться к терапевту.

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