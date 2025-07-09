Дерматолог пояснила опасность дезодорантов длительного действия

Дезодоранты длительной защиты (5-10 дней) набирают спрос, обещая избавление от пота и пятен, но их мнимая эффективность скрывает серьезные риски для здоровья. По словам врача-дерматолога Марият Мухиной, опасность кроется в составе: парабены и алюминий образуют на коже плотную пленку. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что это нарушает pH-баланс и гидролипидный барьер, открывая путь токсинам. Главная угроза — блокировка потоотделения, ведущая к накоплению продуктов распада (хроническая интоксикация), воспалению потовых желез (гидроденит), кожным патологиям: грибковым инфекциям, аллергиям, экземе, псориазу из-за подавления местного иммунитета (дисбиоз). Особенно опасны такие дезодоранты при болезнях печени (гепатит) и почечной недостаточности.

По мнению медика, регулярное использование вне экстремальных условий (например, походов) повышает токсическую нагрузку на организм, провоцирует дерматологические заболевания и хронические воспалительные процессы даже у здоровых людей.

Она рекомендует отказаться от пролонгированных средств в пользу 24-часовых дезодорантов: они легко смываются, позволяя коже «дышать» ночью и сохранять естественный баланс. Длительная блокировка пота — крайняя мера лишь для ситуаций без доступа к душу.

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