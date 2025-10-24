Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Первая неделя ноября 2025 года в России будет короткой. Граждане будут работать всего три дня — с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с РИА Новости .

Законодатель напомнил, что изменения в рабочем календаре обусловлены спецификой переноса праздничных дней в текущем году.

«На следующей неделе у нас будет шестидневная рабочая неделя, суббота будет рабочим днем. Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая — это среда, четверг, пятница», — сообщил парламентарий.

По информации Нилова, следующая неделя, с 27 октября по 2 ноября, будет шестидневной. Россиянам предстоит работать в субботу, чтобы затем насладиться тремя выходными подряд, среди которых и праздничный День народного единства 4 ноября.

Депутат объяснил, что данное решение принято в соответствии с Трудовым кодексом РФ, чтобы обеспечить равномерное распределение рабочих и нерабочих дней.