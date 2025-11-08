Россиян ждут рекордные новогодние каникулы

В 2026 году россияне получат самые продолжительные новогодние каникулы за последние 12 лет. Период отдыха начнется 31 декабря 2025 года и завершится 11 января 2026 года включительно. На работу граждане выйдут только 12 января. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает Life.ru .

По ее словам, в последнюю неделю уходящего года рабочими станут лишь два дня — понедельник и вторник. Далее следуют новогодние и рождественские выходные, которые продлятся почти две недели.

Депутат напомнила, что с 2013 года продолжительность январских каникул, как правило, составляла 10–11 дней, однако предстоящие праздники станут самыми длинными за этот период.

Традиционно новогодние выходные формируются за счет переноса праздничных и выходных дней. Окончательное утверждение графика производит правительство России.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.