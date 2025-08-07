Правительство берет под контроль набор в вузы на платной основе

С 1 сентября в России вступит в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Об этом в интервью РИА Новости сообщила замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Напомним, в мае российский президент Владимир Путин подписал закон о госрегулировании приема в вузы на коммерческой основе.

Из документа следует, что правительство РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.

Соответствующие изменения внесены в закон «Об образовании».

Ранее сообщалось о том, что российские вузы переходят на новую систему образования.