Россиянам дали инструкцию на случай, если мошенник узнал код из СМС

В Государственной думе РФ сформулировали четкий алгоритм действий для граждан, ставших жертвами мошенников или подозревающих, что злоумышленники получили доступ к их конфиденциальным данным, например, кодам из СМС.

В комментарии РИА Новости член комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Немкин заявил, что первым шагом в этом случае является немедленное прекращение разговор с лицом, которое запрашивало или могло получить код.

После этого необходимо напрямую связаться с организацией (банком, сервисом), от имени которой действовал злоумышленник, используя только официальные номера и сайты. Далее нужно заблокировать все подозрительные операции и сменить пароли от своего аккаунта в этой организации.

Немкин подчеркнул, что для предотвращения дальнейшего ущерба необходимо заблокировать банковские карты через приложение или службу поддержки банка, включить дополнительные лимиты на операции и активировать СМС-уведомления о всех действиях по счету.

Также необходимо сменить пароли не только в основном аккаунте, но и в других сервисах (электронная почта, социальные сети), где использовались схожие данные для входа.

Важно зафиксировать факт мошенничества. Для этого нужно оформить обращение в службу безопасности своего банка, к оператору связи или через портал «Госуслуги», при реальном финансовом ущербе — написать заявление в органы внутренних дел (полицию) для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о возврате денег за отопление.